السويحلي: هناك من يرى انتخاب الرئيس مباشرة مخاطرة

قال عضو اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي عبدالرحمن سويحلي إن هناك من يرى أن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمثل مخاطرة، وتهديدا لثورة فبراير.

وانتقد سويحلي، البث المباشر لوقائع فعاليات الجلسة الافتراضية للملتقى اليوم الأربعاء، موضحا أن الأمر يمثل ضغطا على أعضاء الملتقى من أجل اتخاذ مواقف معينة، محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المسؤولية حال تعرض أعضاء الملتقى لأذى نتيجة لتعبيرهم عن آرائهم الذي قد لا يعجب البعض، وضرب مثلا بأحد الأعضاء الذي أبلغه بأن تلقى تهديدا إذا لم يصوت لمقترح معين يخص الانتخابات الرئاسية المباشرة.

وأكد أن الأهم من إتمام القاعدة الدستورية للانتخابات العامة هو تهيئة بيئة سياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.