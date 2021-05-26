الأسطى يدعو لوضع آليات للتعامل مع معرقلي إجراء الانتخابات

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي خالد الأسطى، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة عقد جلسة مباشرة تناقش ضمانات إجراء الانتخابات في موعدة المقرر في 24 ديسمبر المقبل تحدد آليات للتعامل مع معرقلي هذا الاتجاه.

وأكد الأسطى خلال كلمته أمام الملتقي عبر وسائل الاتصال المباشر، ضرورة استكمال المسار العسكري، محذرا من انعكاساته السلبية على نجاح العملية السياسية، كما حض على توحيد باقي المؤسسات التنفيذية.

كما دعا إلى ضرورة استكمال مسار المصالحة الوطنية، ووضع جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات، وأساليب للتعامل مع المعرقلين.