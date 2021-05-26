دفن جثمان جندي في طبرق بعد أكثر من عام على وفاته في معركة طرابلس

أخبار ليبيا 24-خاص

شُيّع في طبرق اليوم الأربعاء جثمان أحد جنود القوات المسلحة بعد تسلمه عن طريق الهلال الأحمر، وذلك بعد مرور أكثر من عام على مقتله في معركة طرابلس.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الجندي “محمد خليل سليمان القطعاني” 24 عاما بمسجد الملك إدريس في طبرق بحضور ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى أسرة الفقيد وأعضاء من تنسيقية المجتمع المدني واللجنة التي ساهمت في إرجاع الجثمان.

وقال حسين الصغير عضو اللجنة المكلفة من أولياء أمور المفقودين لأخبار ليبيا 24 إن الجندي قتل بمحور الخلطات بمدينة طرابلس بتاريخ 12 أبريل 2020 .

وأضاف، أن الإدارة العامة للهلال الأحمر وبلدية مصراتة وحكمائها وبلدية طبرق كان لهم الدور الكبير في عودة الجثمان، لافتًا إلى أن اللجنة ستستلم جثمانين أخرى لأبناء طبرق خلال الفترة القادمة.

وأكد الصغير وجود عدد 30 جثمانا في طرابلس منهما جثمانين اثنين من طبرق .