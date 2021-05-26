مدير المركز الوطني للإمتحانات يجتمع بمراقبي التعليم ومديري مكاتب الإمتحانات بالمنطقة الشرقية

البيضاء 26 مايو 2021 (وال) – اجتمع مدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ أحمد مسعود، يوم أمس الثلاثاء، مع مراقبي التربية والتعليم، ومديري مكاتب الامتحانات.

هذا وحضر الاجتماع منسق وزارة التربية التعليم بالمنطقة الشرقية، الأستاذ ادريس لملوم، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالمركز محمد ارحومة.

ونوقش في الاجتماع آلية توحيد منظومة الامتحانات ، وإدراج جميع التلاميذ والطلبة المسجلين في المدارس التابعة لوزارة التعليم في الحكومة الليبية ” سابقا ” في منظومةالبيانات العامة للامتحانات.

كما اتفق المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء، على إستمرار دراسة الفصل الدراسي الثاني وفق الخطة الدراسية المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم . كما تم الاتفاق أيضا على ضرورة التقيد بتوزيع الدرجات للمقررات الدرسية لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، مع الإستمرار بنفس التوزيع المعتمد بداية العام الدراسي لسنوات النقل كل حسب المنطقة التابع لها. (وال – البيضاء) س خ / هــ ع

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