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وزير تونسي: ليبيا ستمنحنا وديعة مالية بمليار يورو

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، أن ليبيا ستمنح تونس وديعة مالية تقدر بمليار يورو سيتم إيداعها بالبنك المركزي التونسي.

وقال الطرابلسي في تصريحات صحفية لصحيفة «الشروق» التونسية: “الوديعة الليبية ستعزز احتياطات تونس من العملة الصعبة في هذه الظروف الدقيقة”.

وأضاف “زيارة الحكومة التونسية إلى ليبيا كانت زيارة مهمة للغاية كسرت كل جبال الجليد في علاقة تونس بليبيا وتم خلالها اتخاذ قرارات هامة”.

وتابع “السوق الليبية ستكون مفتوحة أمام كل التونسيين من كل الاختصاصات وفي مقدمتها اختصاصات السياحة والفندقة والتمريض وكل الحرف والمهن الصناعية”.

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اقتصاد تونس ليبيا وديعة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يا كلاب فبراير يا اهل الكفر والخيانة خللوا التوانسة يمدوا ايديهم للجزائر الفرانكفونية النفطية عندها فلوس والا اسيادهم واسيادكم الفرنسيس اما ليبيا فقيرة ومحتاجة لكل دولار ويورو ياخونة يا عملاء فالحين ترهبوا وتقتلوا وتهجروا وتهينوا وتفقروا في الليبيين وتوزعوا في مليارات ليبيا للاتراك والتوانسة يا حثالة يا خونة

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