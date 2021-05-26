وزير تونسي: ليبيا ستمنحنا وديعة مالية بمليار يورو

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، أن ليبيا ستمنح تونس وديعة مالية تقدر بمليار يورو سيتم إيداعها بالبنك المركزي التونسي.

وقال الطرابلسي في تصريحات صحفية لصحيفة «الشروق» التونسية: “الوديعة الليبية ستعزز احتياطات تونس من العملة الصعبة في هذه الظروف الدقيقة”.

وأضاف “زيارة الحكومة التونسية إلى ليبيا كانت زيارة مهمة للغاية كسرت كل جبال الجليد في علاقة تونس بليبيا وتم خلالها اتخاذ قرارات هامة”.

وتابع “السوق الليبية ستكون مفتوحة أمام كل التونسيين من كل الاختصاصات وفي مقدمتها اختصاصات السياحة والفندقة والتمريض وكل الحرف والمهن الصناعية”.