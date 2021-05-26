السفير الألماني لـ المشري: سنستضيف مؤتمر برلين “الثاني” حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، رفقة مقرر المجلس سعيد كلا أمس الثلاثاء السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

زيارة السفير الألماني تأتي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس متزامنةً مع انتهاء مدة عمله في ليبيا، وحرصه على مساهمة بلاده في مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها.

وأكد استضافة بلاده لمؤتمر برلين “الثاني” حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، والذي سيتم عقده يوم 23 من يونيو المقبل ببرلين.

من جهته أكد المشري على الموقف الألماني الذي كان موقفا إيجابيًا تجاه الأزمة في ليبيا، وأن دور السفير كان دائمًا دورًا مُميزًا، متمنيًا له التوفيق فيما يكلف به من أعمال قادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية