كوبيش يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات

دعا المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يان كوبيش، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقبول نتائج الاستحقاق الانتخابي المقبل، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، فضلاً عن التقيد بإدارة الخلافات بشكل سلمي.

كوبيش وخلال كلمته الافتتاحية خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي التي ستستمر ليومين، طالب أعضاء الملتقى إلى العمل بروح التعاون والتركيز على النقاط التوافقية وتجنب الخلافية منها، خلال مناقشتهم مقترح اللجنة القانونية فيما يخص القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر.

وقال كوبيش أن البث المباشر لجلسات الملتقى السابقة لاقت صدى إيجابي في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدا أن بث هذا الاجتماع أيضاً على الهواء مباشرة جاء لإتاحة الفرصة للجمهور الليبي لمتابعة مداولاتكم.

وأوضح أن تواصل البعثة، مع مختلف الأطراف من شرائح المجتمع الليبي كانت تطالب بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر؛ مؤكدة أنه لا ينبغي للمؤسسات أن تتجاوز مدة ولايتها.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الناس أكدت على أهمية العملية الدستورية، وأنه كان هناك دعم قوي يصل إلى شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات أولاً، وهم يسلّمون بأن استكمال عملية وضع الدستور ما يزال يتطلب المزيد من بناء التوافق لمعالجة عدد من البنود الخلافية.

وقال، إن هناك حاجة إلى تهيئة الظروف المواتية للانتخابات وشموليتها، بما في ذلك تحسين الظروف الأمنية وتوفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية وضمان الحرية والأمن للفعاليات السياسية للمواطنين في جميع المناطق، بمن فيهم الليبيون النازحون داخل ليبيا وخارجها، وتمكين المشاركة والتمثيل الهادف للمرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وأكد كوبيش أن المصالحة مطلوبة لضمان الاستقرار في الفترة التي تسبق الانتخابات، وقد طُلب اتخاذ إجراءات سريعة بشأن المصالحة والعدالة الانتقالية والمساءلة من أجل إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها.