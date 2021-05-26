نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 26 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 26 مايو 2021.

ووفقا لملخص النشرة فإن الطقس يبقى مستقر ومعتدل على اغلب مناطق الشمال ، و مازلت درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب هذا اليوم تتكاثر من حين إلى آخر، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 – 28) مْ، وما بين (30 – 34) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 34) مْ، وتسجل ما بين (36 – 40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية علي اغلب المناطق، وتكون مغطاة جزئيا بالسحب علي غات قليلة.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: مشمس.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:06)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01).

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