دوجاريك: إرسال 120 ألف جرعة من لقاح كورونا المدعوم من COVAX إلى ليبيا

ليبيا – أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن السلطات الوطنية في ليبيا تعمل على تسريع برنامج التطعيم ضد كورونا بعد وصول شحنة تضم ما يقرب من 120 ألف جرعة من اللقاحات المدعومة من مرفق ،COVAX وسيتم استخدام هذه الدفعة الثانية لمجموعات الأولوية، وسيتم إعطاؤه أيضًا للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى.

دوجاريك أوضح وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” أنه وفقًا للخطة الوطنية، سيستفيد المهاجرون المؤهلون أيضًا من اللقاحات، مضيفا أنه يعمل فريق الأمم المتحدة عن كثب مع السلطات الوطنية لإعداد وتلقي وإرسال جميع لقاحات كورونا.

ومن جانبها، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أكثر من 70 ثلاجة لتعزيز قدرة سلسلة التبريد، كما أنها توفر مراكز عزل ومرافق فرز، ومنظمة الصحة العالمية من جانبها تقدم المشورة الفنية للسلطات الصحية، وكذلك الأدوية والمعدات ومستلزمات المعامل.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية