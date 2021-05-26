وزارة الخارجية تعلن التوقيع رسميًا على اتفاق تأسيس مجلس رجال الأعمال الليبي الأوكراني

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التوقيع رسميًا على اتفاق تأسيس مجلس رجال الأعمال الليبي الأوكراني، خلال المنتدى الذي عُقد أمس الثلاثاء بين الجانبين، وبمشاركة السفارة عبر الدائرة المغلقة (تطبيقzoom).

وزارة الخارجية أشارت بحسب المكتب الإعلامي إلى أنه قد شارك في هذا المنتدى العديدُ من ممثلي المؤسسات الرسمية ومُديري الشركات العامة والخاصة من الجانبين.

ويأتي ذلك دعمًا للجهود والمساعي الحثيثة المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، المتمثلة في وزير الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وإرساء قواعد الدولة والنهوض بها على كافة الأصعدة، ومن منطلق الواجبات المنوطة بنا لتعزيز علاقات التعاون المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة، وتنظيم الزيارات والاجتماعات والندوات بين البلدين الصديقين، والعمل على إنشاء آليات التواصل والتنسيق بينها لمشاركة ممثلي أوساط الأعمال من كلا الجانبين، بهدف نشر المعلومات التجارية والاقتصادية والدفع بعجلة التعاون الثنائي، ولدعم مؤسسات الدولة.

كما تم الإتفاق على تعزيز علاقات الشراكة متبادلة المنفعة، وتنظيم الزيارات والاجتماعات والندوات والموائد المستديرة ومشاركة ممثلي أوساط الأعمال في المعارض والأسواق التي تقام على أراضي كلا البلدين، علاوة على مواضيع أخرى لاتقل أهمية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية