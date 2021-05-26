12 نائب يوجهون لرئاسة المجلس مقترحاً بشأن إنشاء مؤسسة سيادية تحت اسم “المنافع النقدية”

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، مقترحاً لرئاسة وأعضاء المجلس، بشأن إنشاء مؤسسة المنافع النقدية.

النواب، والذين وصل عددهم لـ 12 نائب، في مقترحهم الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، قالوا: “نحن أعضاء مجلس النواب الموقعون ادناه نتقدم اليكم بمشروع انشاء مؤسسة المنافع النقدية، حيث اقر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد، ود جاء الفانون في ظل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تهدف الى حماية النشء والتشجيع على نمو القطاع الخاص ومساعدة الاسر الليبية في ظل اتخاذ إجراءات افتصادية اصلاحية أخرى كاستبدال الدعم النقدي وإصلاح المالية العامة والسياسة النقدية وللأسف الشديد لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بتتفيذ البرنامج الإصلاحي وصرف هذه المنحة وانما استمرت هي الاتفاق الاستهلاكي الذي ترتب عليه ارتفاع الدين العام وتراكم عدم صرف المنحة المفررة للزوجة والأولاد حتى أصبح المستحف منها بلغ مبالغ كبيرة جدا ومع تغير سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية للمواطن أصبح من الضروري ان يتم صرف هذه المنحة وبانتظام وصرف المبالغ المتراكم منها، ومع تزايد الطلب على استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي أيضا خاصة فيما يتعلق بالوقود، فإن الأمر يتطلب ضرورة التفكير في كيفية إتمام كل هذه المنافع النقدية بعيدًا عن التجاذبات السياسية واخفاق الحكومات وكذلك بعيدا عن الانتهازية من قبل الحكومات، فهذه المنافع النقدية هي حق يكفله القانون للمستفيدين بها وليس مجال للابتراز او المزايدة من قبل الافراد او الحكومات”.

وأضافوا: “لذلك كله فأننا نقترح انشاء مؤسسه سيادية تحت اسم مؤسسة المنافع النقدية تتولى توزيع هذه المنافع النقدية وغيرها على مستحقيها بعيدا من الحكومات ووفقا للقانون على ان يتم أنشاؤها بقانون يصدر من الجهة التشريعية ويتولى ادارتها مجلس إدارة غير متفرغ ومدير تنفيذي كذلك وتجهز بكل وسائل التقنية وتحدد بهيكل إداري وملاك وظيفي محدد وتحال اليها سنويا كل الأموال اللازمة للمنافع النقدية وفقاً للقوانين المتعلقة”.

واختتموا: “نأمل منكم عرض المقترح على أعضاء مجلس النواب لمناقشته وابداء الرأي بشأنه، وفي حالة الموافقة عليه فاننا على استعداد لتقديم مشروع قانون متعلق بإنشاء المؤسسة”.