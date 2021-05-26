المنقوش: صون حقوق المواطنين الليبيين في الخارج أولوية لا يمكن الحياد عنها

ليبيا – أجرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش جولة تفقدية في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، للوقوف على سير العملية من حيث تنفيذ فتح محطات إصدار الجوازات الليبية بعدد من البعثات الدبلوماسية، حرصًا على تذليل الصعاب وتقديم الخدمات للمواطنيين الليبيين المقيمين بالخارج.

المنقوش التقت خلال جولتها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالفنيين المشغلين للمحطات؛ حيث أكدت في لقائها أن صون حقوق المواطنين الليبيين أولوية لا يمكن الحياد عنها، ويجب أن يتمكّن كل مواطن من الحصول على حقه في إصدار جواز سفر بكل احترام.

وشددت على ضرورة أن يبذل المشغلون قصارى جهدهم لرفع المعاناة عن المواطنين المقيمين خارج الدولة دون تمييز في عملية استخراج جوازات السفر.

كما أوصت بضرورة استقبال المواطنين برحابة والتعامل معهم بكل مهنية، والتعاون معهم في تقديم كافة التسهيلات والخدمات التي من شأنها تيسيير عملية إتمام إصدار الجوازات.

وأصدرت الوزيرة تعليماتها بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل بهذه المحطات وتقديم تقرير يومي.

من جانبه، أكد المسؤول على المحطات أن السفارة الليبية في القاهرة قد باشرت مطلع شهر مايو الجاري العمل في عملية إصدارة الجوازات وجاري العمل هذا الأسبوع على افتتاح محطات: إسطنبول، أنقرة، الدار البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيتم في القريب العاجل استكمال تركيب المنظومات في باقي الساحات الأخرى.

وفي هذا الصدد وبتوجيهات من المنقوش، عقد اجتماع ضم كلًا من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون القنصلية ورئيس مصلحة الجوازات، ورئيس مكتب الإصدار الخارجي استكمالًا للجهود المبذولة في سرعة العمل عبر باقي المحطات الأخرى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية