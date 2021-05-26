مساعد مدير عام مطار بنينا الدولي يطالب شركات الطيران والمناولة العامة بتنسيق مواعيد رحلات جديدة بعد فتح المطار

بنغازي 26 مايو 2021 (وال) – أصدر مساعد مدير عام مطار بنينا الدولي الأستاذ مفتاح الفسي،اليوم الأربعاء، تعميم إلى شركات الطيران وشركات المناولة العاملة بمطار بنينا الدولي بخصوص قفل المطار.

وجاء في التعميم ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ “إنه بالإشارة إلى إعلان الطيارين الصادر عن مصلحة الطيران المدني رقم A0039/21 بخصوص إقفال مطار بنينا الدولي لمدة يومين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2021/5/27م الساعة الثانية عشر ليلاً وحتى يوم السبت 2021/5/29م الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. عليه نأمل اتخاد إجرءاتكم اللازمة لتنسيق رحلاتكم وإبلاغ المسافرين بالمواعيد الجديدة للسفر بعد فتح المطار”.

الجدير بالذكر إن إقفال المطار لمدة يومين يأتي لإفساح المجال أمام العروض الجوية المُقامة إحتفالاً بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة. (وال – بنغازي) س خ / هــ ع

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