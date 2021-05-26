المنقوش تبحث العلاقات الثنائية مع نظيرها الكويتي

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الكويتي، أحمد ناصر الصباح، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

واستعرض الاتصال بحسب وكالة الأنباء الكويتية، الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المتواصلة في تعزيز العملية السياسية المنشودة، ومضي الحكومة الليبية في خارطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة بما يحقق وحدة التراب الليبي والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، أن الاتصال أكد على ضرورة الوصول إلى العملية الانتخابية المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، والتي يتطلع إليها عموم الشعب الليبي بكل أمل وتفاؤل.