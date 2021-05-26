المنقوش ونظيرها الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات

ليبيا – بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

الصباح و المنقوش استعرضا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الكويتية الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المتواصلة في تعزيز العملية السياسية المنشودة، ومضي الحكومة الليبية في خارطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة، بما يحقق وحدة التراب الليبي والحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وصون أمنها وازدهارها، وصولًا إلى العملية الانتخابية المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، والتي يتطلع إليها عموم الشعب الليبي بكل أمل وتفاؤل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية