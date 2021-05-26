العرادي يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بالبرلمانية فقط

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، والقيادي في حزب العدالة والبناء الإخواني، عبد الرازق العرادي، إنه يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة في الموعد المحدد لها، مطالبا بالاكتفاء بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

العرادي، وخلال كلمته في الجلسة العامة لملتقى الحوار، والتي عقدت اليوم عبر دائرة الاتصال المرئي، أضاف: “إن إجراء الانتخابات بالشكل الحالي يتعارض مع الاتفاق السياسي”.

وتابع: “أنه يجب تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين الاستفتاء على الدستور، حتى يتثنى للشعب الليبي أن يحدد صلاحيات رئيسه بنفسه”.