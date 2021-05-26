الفطيسي: يجب إقرار الميزانية وتوحيد الأجهزة الرقابيه حتى تتولى متابعة تنفيذها

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبدالغني الفطيسي على أنه تم إيقاف جلسة أمس الثلاثاء بالبرلمان، بسبب اعتراض بعض الأعضاء على عرض مقترح مخفض للميزانية بقيمة 75 مليارًا.

الفطيسي قال في تصريح لموقع “صدى الاقتصادية”: إن المقترح يتضمن تخفيض باب الدعم إلى 20 مليارًا وإلغاء باب الطوارئ، وأن يظل الباب مفتوحًا لاعتماد ميزانية خاصة للطوارئ إذا استدعت الحاجة لذلك.

أما بخصوص بند المناصب السيادية، شدد على أنه تم تقديم مقترح بتأجيله إلى الجلسة المقبلة.

ولفت إلى أنه من الضروري إقرار الميزانية كونها أول ميزانية موحدة من العام 2014، متمنيًا أن تتوحد الأجهزة الرقابيه حتى تتولى متابعة تنفيذها.

كما أوضح أن إقرار الميزانية مهم لخلق الاستقرار والتنمية في البلاد وتسهيل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر المقبل.