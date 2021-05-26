البيوضي: سلطة الأمر الواقع تتشبث بمقاعدها لأن فرص عودتها للمشهد السياسي شبه معدومة

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه حتى صدور القاعدة الدستورية وقانون للانتخابات بشكل رسمي، فإن العملية السياسية ستظل على شفا الانهيار، فسلطة الأمر الواقع ستتشبث بمقاعدها؛ لأنها تدرك بأن فرص عودتها للمشهد السياسي شبه معدومة.

البيوضي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن بعض الشخصيات تتحرك اليوم في مناطقها بكل قوة، سعيًا منها لتحسين صورتها لتعيد تجربتها السابقة. مشيرًا إلى أن اللافت بأن نوايا الترشح كبيرة جدًا، وسيكون هناك آلاف من المترشحين لمجلس النواب وربما مئات للرئاسة، ورغم ذلك فإن هذه المجموعات التي تعمل بشكل دؤوب في تجهيز نفسها للانتخابات ليست قادرة على التفاعل الإيجابي لفرض رؤيتها فيما يحدث والتعجيل بإنجاز الإستحقاقات.

وتابع: “المؤلم هو انتظارهم للقوى الدولية لتفرض رأيها وهيمنتها، وهو ما يعني أن عملية التيه والدوران في الفراغ مستمرة، ولتتوقف هذه المأساة فإننا بحاجة لأن تتغير ثقافة المجتمع السياسي الليبي بأنه قادر على فرض رؤيته، وأن التعامل مع المجتمع الدولي ينطلق من مبدأ الشراكة لا التبعية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية