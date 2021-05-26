الشيباني: هناك نواب أعترضوا على عدم إدرج القيادة العامة بباب المرتبات أسوة بالأجهزة الأمنية بطرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن هناك اعتراضات صادرة من أعضاء بالمجلس خلال الجلسة الخاصة بالميزانية على عدم إدراج بالقيادة العامة للقوات المسلحة في تفويض الباب الأول المتعلق بالمرتبات.

الشيباني وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الثلاثاء، أوضح أن النواب المعترضين طلبوا إدرج القيادة العامة بالباب الأول أسوة بالأجهزة الأمنية العاملة بطرابلس، لتنتهي الجلسة دون التوصل لأي اتفاق، على أن تستكمل المناقشة في جلسة الأسبوع القادم، وفق قوله.

وأفاد عضو المجلس أن اللجنة التي شُكّلت للنظر في ملاحظات النواب بشأن الميزانية المقترحة من الحكومة استدعت بالجلسة المذكورة أمس الثلاثاء وزيري المالية والتخطيط، لمناقشة تفويض وتفاصيل الباب الأول من الميزانية العامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية