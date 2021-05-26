وزارة الصحة تبحث الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع غرفة العمليات المركزية

ليبيا – عقد مستشار وزير الصحة اجتماعًا أمس الثلاثاء مع مدير إدارة الطوارئ الصحية ومدير مكتب المعلومات والتوثيق بالوزارة، لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع غرفة العمليات المركزية، بحضور ممثلين عن جهاز الإسعاف والطوارئ والموظفين بغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة سيتم ربط غرفة العمليات المركزية بجميع المرافق الصحية ومراكز العزل والفلترة في كل ربوع ليبيا، وذلك لضمان سهولة التواصل والاتصال، ونقل وتبادل المعلومات، وإيجاد حلول عاجلة وسريعة في حالات الأزمات والطوارئ.
اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.
أضف تعليقـك