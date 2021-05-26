الصور: نعمل على تطوير منظومة النيابة العامة

ليبيا – التقى النائب العام المستشار الصديق الصور أمس الثلاثاء بوكلاء النيابة العامة العاملين بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس.

الصور وجه خلال اللقاء الشكر لأعضاء النيابة العامة على الجهد المبذول من قبلهم رغم الظروف القائمة، واستمع إلى ملاحظات الأعضاء بشأن العمل الإداري والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه.

كما استمع أيضًا إلى الأسباب التي يرجح أعضاء النيابة العامة أنها تعرقل حسن إنجاز العمل القضائي؛ موجهًا بضرورة العمل ضمن إطار مؤسسي يقوم على مشاركة الجميع في تشخيص المشاكل ووضع الحلول.

الصور شدد في نهاية اللقاء على أن العمل جارٍ على تطوير منظومة النيابة العامة، بتوفير الإمكانات التي يحتاجها العنصر البشري، وكذلك إعادة تقييم العمل من الناحية الفنية، وتأهيل وتدريب السادة أعضاء النيابة العامة وأعوانها بما يسهم في الارتقاء بالعمل المسند إليها.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية