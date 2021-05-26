وزير الخارجية الأميركي: مصر شريك حقيقي وفعال

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن مصر والولايات المتحدة تعملان معا من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن.

وجاءت تصريحات بلينكن على هامش زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار جولة في المنطقة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

وأضاف بلينكن في حديث بمقر السفارة الأميركية في القاهرة إن مصر شريك حقيقي وفعّال في التعامل مع جولة العنف الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق “رويترز”.

وخلال محادثاته في القاهرة، يتلقي وزير الخارجية الأميركي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار مساعديه.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن عقب ذلك جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري بقصر التحرير بالقاهرة تتناول تطوير العلاقات المصرية الأميركية الاستراتيجية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، تحدثت لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن زيارة بلينكن إلى القاهرة ستناقش عددًا من الملفات العاجلة، على رأسها تثبيت التهدئة التي نجحت القاهرة في تنفيذها بين إسرائيل وقطاع غزة بدعم أميركي، إلى جانب دفع الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكانه، والمضي قدمًا في تنشيط عملية السلام لمنع تفاقم الأوضاع من جديد.

وذكرت المصادر أن المباحثات ستتناول مستجدات القضية الليبية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة الليبية ودفع جهود إخراج الميليشيات والمرتزقة.

وبحسب المصادر المصرية، فإن المباحثات مع بلينكن ستتطرق إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات أزمة مفاوضات سد النهضة المتعثرة، والدفع في سبيل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد ملء وتشغيل السد.