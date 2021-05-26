زهراء لنقي: أشكر البعثة الأممية لموافقتها على نقل جلسات ملتقى الحوار

وجهت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، الشكر للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، بعد استجابتها نقل جلسات ملتقى الحوار على الهواء مباشرة.

كتبت زهراء لنقي، على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “‏تكلم حتى أراك.. الشكر الجزيل للبعثة الأممية التي وافقت على طلبنا بنقل كامل لكل جلسات الملتقى”.

وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي قائلة: “الأمة الليبية لديها حق أصيل في معرفة سير المباحثات السياسية بل وفي توجيهها. صوتكم لابد أن يكون عاليا يا شباب” على حد قولها.

تدوينة زهراء لنقي، تأتي بعد انتقاد وجهه عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة السابق، وعضو اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي، للبث المباشر لوقائع فعاليات الجلسة الافتراضية للملتقى، اليوم الأربعاء، معتبرًا أنه تحول لساحة لـ«الخطاب الشعبوي والعاطفي» وأن الأمر يمثل ضغطا على أعضاء الملتقى خوفًا من الشارع، فـ 18 عضوًا فقط أو 20 هم من وافقوا على البث المباشر من أصل الـ 74.

وحّمل «السويحلي» خلال كلمته عبر تطبيق زووم، البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا؛ المسؤولية حال تعرض أعضاء الملتقى لأذى نتيجة لتعبيرهم عن آرائهم الذي قد لا يعجب البعض، وقال: ” أنا شخصيًا جائتني شكوى من أحد الأعضاء أبلغني أنه تعرض لتهديد إذا لم يوافق على تعديل مادة معينة خاصة بشروط الترشح “.

وأردف أن “البعثة الأممية انصاعت لمجموعة معينة، وفقًا لأهداف معينة، وتحاول تحريض الشارع على الأعضاء لكي يصوتوا في اتجاه الانتخابات الرئاسية المباشرة لأن لديهم مشروع سياسي”، معقبًا أن ” بعض المشاركين في حوار اليوم يرغبون في المشاركة في الانتخابات، ولا ينظروا للمصلحة الكلية لليبيا”.

وأشار إلى أنه “ليس هناك شارع سياسي واحد في ليبيا بل هناك شوارع ليبية “، في إشارة إلى التوجهات السياسية، مؤكدًا أن “هناك من يرى أن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمثل خطرا على ليبيا وتهديدا على ثورة 17 فبراير”.