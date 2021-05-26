مصادر لقناتنا تكشف تفاصيل رد الحكومة على مجلس النواب بشأن الميزانية

وكشفت الحكومة الليبية عن الشكل الجديد للميزانية التي تم رفضها من قبل، حيث خفضت حجمها إلى 93.8 مليار دينار، بعدما كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار.

وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى مبلغ 34.6 مليار دينار، كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني المتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة، من مبلغ 11.9 مليار دينار إلى 12.6.

وفيما يتعلق بالباب الثالث، الذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار، ليصبح إجمالي المخصص لها 20 مليارا.

أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قررت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليارا، في مقابل 23.6 خصصت له في المقترح الأول.