برلمانية إيطالية: أجساد الأطفال الملقاة على سواحل ليبيا “جارحة”

علّقت رئيسة كتلة تيار “إيطاليا حيّة” بمجلس النواب الإيطالي، ماريا إيلينا بوسكي، على صور أجساد الأطفال الملقاة على الساحل في ليبيا، أنها جارحة وتبعث على الحنق.

وأوضحت رئيسة كتلة تيار “إيطاليا حيّة”، أن “الجثث الصغيرة للأطفال على شواطئ ليبيا بمثابة لكمة على الوجه. لا داعٍ لأن يغمض المرء عينيه، فهذه الصور تبقى محفورة في الضمير”.

وأضافت بوسكي، أن “مع حكومة (رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو) رينزي قررنا انتشال جثث المهاجرين من على قاع البحر لدفنها بشكل لائق بعد غرق سفينة هجرة.. تلقينا كثيراً من الانتقادات والإهانات لهذا الاختيار، لكنني فخور بذلك”.

وأشارت البرلمانية الإيطالية، إلى أن “كرامة الإنسان بالنسبة لكل شخص، ليست مجرد قيمة تكرم يوماً وتُهان آخر، بل يجب أن يطبق ذلك دائماً. لهذا السبب، أنا غاضبة اليوم وهذه الصور تؤلمني أكثر”، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وختمت رئيسة حزب “إيطاليا حيّة”، إن “هذا هو السبب في أنني اليوم لا أستطيع أن أدير رأسي بعيدًا. هؤلاء الأطفال يمكنهم أن يكونوا أطفالنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية