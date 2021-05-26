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حفتر يدعو الدبيبة والمنفي وصالح لحضور الاحتفال بذكرى معركة الكرامة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر دعوات رسمية لكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لحضور الاحتفال بالذكرى السابعة لعملية الكرامة.

 الدعوات التي وجهها قائد الجيش الليبي، أشارت إلى أن الاحتفالات ستكون عبر استعراضات عسكرية بقاعدة بنينة، وقد شملت أيضا نائبي الرئاسي ونواب ووزراء حكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى كل أعضاء مجلس النواب.

يشار إلى أن معركة الكرامة كانت قد بدأت بين شهري مايو ويوليو 2014، عندما قرر الجيش الليبي مهاجمة الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق شرق البلاد، وتمكن عبرها من تحرير المنطقة الشرقية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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