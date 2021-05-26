صهد: القاعدة الدستورية للانتخابات مليئة بـ”العيوب”

قال عضو ملتقى الحوار السياسي إبراهيم صهد، إن القاعدة الدستورية للانتخابات مليئة بالعيوب وتحتاج إلى عديد التعديلات، معبرا عن تفضيله إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات.

صهد، وخلال كلمته عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، قال: “أنه حال صعوبة الاستفتاء على الدستور أولا فينبغي البحث في كيفية إقرار مشروع الإعلان الدستوري في أقرب وقت”.

ورأى أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية تعتبر إقصائية وتحدث بشكل متكرر، لافتا إلى ضرورة انتخاب الرئيس بطريقة غير مباشرة في ضوء غياب دستور واضح المعالم.