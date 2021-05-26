محمد الغدي يقترح وضع آليات تسمح بحل مجلس النواب حال مخالفته للقانون

رأى عضو ملتقى الحوار السياسي محمد الغدي، اليوم الأربعاء، أن الظروف الحالية تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل خاصة في ضوء جهود المبذولة في ملفات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

والغدي، وخلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي المنعقد عبر الاتصال المباشر لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، دعا إلى ضرورة النص في المقترح على آلية تسمح بحل مجلس النواب حال مخالفته للقانون خاصة في ضوء وجود آليات لسحب الثقة من الرئيس ورئيس الحكومة.

ورفض سياسة الإقصاء ورأى أن الدعوة لتحديد شروط متعلقة بالجنسية والزواج للترشح للانتخابات الرئاسية تقع في خانة الإقصاء الذي يزيد المخاوف.

وشدد على أن القاعدة الدستورية هي الطريق المناسب لإجراء الانتخابات في موعده في ضوء الخلافات حول الإعلان الدستوري.