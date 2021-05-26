الزهراء لنقي: نريد إجراء الانتخابات في موعدها

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، داعية إلى إجراء الانتخابات التشريعية حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت خلال كلمتها عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، تقدمها بمقترح للقاعدة الدستورية للانتخابات «مختلف» لا يبنى على تعديل الإعلان الدستوري بل على «الاستفتاء على دستور الاستقلال».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا