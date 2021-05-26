المستشفى الميداني العسكري اجدابيا يعلن إعادة إفتتاح مركز العزل بالمدينة

أعلن المستشفى الميداني العسكري اجدابيا، اليوم الأربعاء، عن إعادة إفتتاح مركز العزل بمدينة اجدابيا.

المستشفى، وبحسب إيجاز صحفي له عبر صفحته بفيسبوك، قال: “بفضل الله عز وجل ومجهودات وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تمت عملية إعادة فتح مركز العزل اجدابيا المخصص لإيواء المصابين بفايروس كورونا من جديد وتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية للمرضى من جديد”.

ومن جانبه، أكد مدير مركز العزل اجدابيا عبدالعالي الزقزاق أن المستشفى قد باشر العمل في استقبال الحالات المصابة بفايروس كورونا من صباح اليوم وبمقره الواقع بجوار جزيرة طبرق وذلك بعد ما تمت عملية تركيب منظومة أكسجين وانشاء خزان جديد خاص بقسم العزل.

وأضاف: “نتقدم بجزيل الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على توطين هذا المستشفى وتقديم الدعم والتأمين”.