البيوضي: إعادة سيناريو “حكومة الوفاق” قريبة وطبول الحرب أوشكت

قال سليمان البيوضي المحلل السياسي من مصراتة، إن النقاش بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي تبثه بعثة الأمم المتحدة مباشرة الآن يشير بوضوح بأننا مقبلون على انسداد سياسي بسبب انتكاس في تطبيق خارطة الطريق التي أكدت على انتخابات رئاسية مباشرة.

وقال البيوضي، في فيسبوك، اليوم: “إن الحديث عن نجاح الملتقى في إقرار قاعدة دستورية بات من الماضي، ومنذ أيام على تلفزيون الوسط Wtv ، قلت أن الملتقى سيشهد عملية تفجير من الداخل ولن ينجز ما هو مطلوب منه، وإذا لم تنفذ البعثة اجتماعات مباشرة بين أعضاء الملتقى وتسندها بمشاورات أكثر اتساعا فإن الاتفاق على قاعدة دستورية ستكون فرصه ضئيلة، أما الذهاب للخطة الدولية البديلة والقاضية بإطلاق حوار وطني موسع ستحتاج لدورة من العنف أو العمليات الموضعية ليتسنى لها إعادة ترتيب الأوراق وترتيب التموضعات ليسهل المرور لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في يونيو 2022 و لنتحدث.

وأضاف البيوضي: “إن ما نشهده من انحراف في مسار التهدئة والوحدة يتحمل مسؤوليته المترددون في مواقفهم والمحتكرون لإرادة الشعب والمعبرون عنها بالديموقراطية النسبية، أولئكم الذين لا يؤمنون بالمشاركة السياسية والتوافق إلا على مقاسهم ، جازما أقول أن مسار الانسداد السياسي بدأ وطبول العنف ستقرع قريبا”.

وتابع: “أما السيد عبدالحميد الدبيبة خلال إحاطته أمام مجلس النواب وعدنا بأنه لن تحدث حرب في عهده وهذا ما لا يتسق مع المسار السياسي الدائر في غرفة ZOOM تقودها البعثة الأممية ، ومن الآن أدعوه لأن يستعد للإصطفاف والإستقطاب السياسي فإعادة سيناريو الوفاق بات قريبا ، فهو لن يتمكن من إيقاف دورة العنف التي ستبدأ بسبب الإنسداد السياسي”.