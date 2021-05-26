الزناتي يعلن إطلاق مبادرة باسم “قوة الأمل” لفتح الطريق الساحلي

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق مبادرة تحت اسم “قوة الأمل” لفتح الطريق الساحلي لنقل الحالات الإنسانية والمرضى والجثامين والادوية والغازات الطبية والاحتياجات الانسانية.

وزير الصحة، وفي إيجاز صحفي له عبر صفحة الوزارة بفيسبوك، قال: “نحن نحرز تقدماً في نجاح هذه المبادرة، ونتوجه بالشكر للاطراف المعنية على التعاون لإنجاح هده المبادرة وهناك بعض الترتيبات التقنية يتم عملها لتنفيذ المبادرة وفتح الممر الإنساني بالتعاون مع الاطراف المعنية وقوة أملنا هي إرادتنا وان ليبيا لن تكون إلا واحدة، وأن طريقنا لن يكون إلا طريق التنمية والتقدم ورقي مجتمعنا وشعارنا أن تنهض ليبيا من جديد “.