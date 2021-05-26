وزراء المالية والإقتصاد والخدمة المدنية يبحثون وضع الرؤية والاستراتيجية فيما يتعلق بنظام مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية الحكومية

عقد وزير المالية خالد المبروك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة وعدد من مدراء الإدارات بديوان وزارة المالية.

وبحسب مصدر خاص بقناتنا، فإن الاجتماع ناقش حيثيات القرار المشار اليه ووضع الرؤية والاستراتيجية فيما يتعلق بنظام مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية الحكومية، وتم الإتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة لأستكمال مذكرة بالخصوص للعرض على مجلس الوزراء.