عبدالفتاح حلبوص يحذر من «عودة الديكتاتورية» حال إجراء الانتخابات دون دستور

حذر عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الفتاح حبلوص، من «عودة الديكتاتورية» حال إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، دون دستور.

وقال خلال كلمته عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء: «بعد كل الحروب التي مرت بها البلاد فإن انتخاب رئيس مباشر دون دستور يضعنا أمام احتمالية عودة الديكتاتورية».

وأضاف متسائلا: « القاعدة الدستورية لابد من إزاحتها. اتفقنا في الغردقة على الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات فلماذا تراجعنا الآن».

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