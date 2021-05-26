ليبيا الان

عائشة الشلابي: لابد من الانتخاب المباشر للرئيس

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعت عضوة ملتقى الحوار السياسي عائشة شلابي إلى ضرورة «التوافق» حول مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات والعمل على حل الانقسامات التي تشهدها السلطة التشريعية حاليا.

وفضلت خلال كلمتها عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، انتخاب الرئيس مباشرة في ظل «الانقسام»، الذي تعيشه البلاد.

وبينت شلابي تفضيلها إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، لكنها قالت: «لأننا في ظروف غير عادية يرحل الاستفتاء الآن».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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