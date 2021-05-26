اتفاق وشيك بين ليبيا وايطاليا بشأن اتفاقية تبادل المحكومين

اجتمع سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر عبدالسلام الترهوني، صباح اليوم الأربعاء، مع وزيرة العدل بالحكومة الإيطالية مارتا كارتابيا بمقر وزارة العدل الإيطالية، حيث رحبت الوزيرة بالسفير الذي نقل لها تحيات وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة ابراهيم للوزيرة الإيطالية وتطلعها للقاء بها قريبا في روما لتفعيل وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى وجه الخصوص في مجالات العدل المختلفة.

وتناولت المحادثات الاجراءات الخاصة بالإعداد لزيارة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة في الأيام المقبلة وجملة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين منها التوقيع على اتفاقية نقل المحكومين من مواطني البلدين لقضاء عقوباتهم في البلد الأصلي الموقعة بالأحرف الأولى منذ عام 2019 اثناء الزيارة المنتظرة، و الاستفادة من التجربة الايطالية في مجال العدالة الانتقالية، و العمل على حل القضايا العالقة بشان بعض الديون التي تطالب بها شركات إيطالية مقابل وقف التنازل عن القضايا التي تحركها شركات إيطالية ضد الدولة الليبية والحجز على حسابات وودائع البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى ايطاليا، إلى جانب التعاون الوثيق بين وزارتي العدل.

وأعربت كارتابيا عن استعدادها ووزارتها للعمل مع وزارة العدل في ليبيا وأنها تعلم جيدآ أن قضية العدالة الانتقالية من الموضوعات الهامة التي واجهت إيطاليا في نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الجمهورية الإيطالية.