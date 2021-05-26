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هاجر القايد: القاعدة الدستورية المتداولة إعلاميا يختلف عما اتفق عليه في تونس

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي، هاجر القايد، أن “ما ظهر في الإعلام الآن فيما يخص بنود القاعدة الدستورية ليس ما اتفقنا عليه في تونس”.

وقالت القايد خلال مشاركتها أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنه “ظهرت بعض التغييرات  ولا أعلم هل لجنة التغييرات أسقطتها سهوا أم عمدا”.

وأعلنت عديد التحفظات على مقترح القاعدة الدستورية بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث دعت إلى ضرورة النص على منع ترشح من “كان في تنظيم دولي هدد السلم الاجتماعي”.

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ملتقى الحوار السياسي

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • مواطنين مدنيين ليبيين – خطة الاصلاح::
    26 مايو، 2021 الساعة 5:06 م

    خطاب القذافي في الحكم الوطني الأشتراكي الاجتماعي .
    ضد التكفير والمللحدين .

    youtube.com/watch?v=INJYoe2JtZg

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