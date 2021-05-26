مليقطة: أشكك في استطاعة مجلس النواب على تمرير مقترح القاعدة الدستورية

شكك عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالمجيد مليقطة، في قدرة مجلس النواب على تمرير مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات في ضوء قصر الوقت.

مليقطة، خلال كلمته عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، قال: “مجلس النواب جسم مشلول، هو مقبرة القوانين”، وتسائل: “إذا كان لم يمرر الميزانية إلى حد الآن هل يستطيع تمرير القاعدة الدستورية؟”.

ورفض مطالبات العودة إلى دستور الاستقال واعتباره قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وقال: “من يطالب بالعودة إلى دستور الاستقلال هناك قاعدة قانونية تقول الساقط لا يعود”.