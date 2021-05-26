الفارسي: هناك رغبة مبيتة لعدم الفصل بين السلطات

دعت عضوة ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، محذرة من الرغبة المبيتة في عدم الفصل بين السلطات.

الفارسي، وخلال كلمتها عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء: قالت: هناك رغبة مبيتة لعدم الفصل بين السلطات، لذلك يجب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ودعت إلى النص مباشرة على الفصل بين السلطات.

وحثت الفارسي على ضرورة وضع إطار واضح وضمانات تمنح حرية الاختيار للناخبين.