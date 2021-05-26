أكرم جنين: نحن الآن في مرحلة سلام «وقتي» وينبغي أن نحقق الثقة لدى الشارع للمشاركة في الانتخابات

اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أكرم جنين، أن ليبيا الآن تمر بمرحلة «سلام وقتي»، داعيا أعضاء الملتقى والنخب السياسية إلى العمل على تحقيق الثقة لدى الشارع من أجل ضمان المشاركة في الانتخابات.

وأكد جنين قائلا في اجتماع ملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء، «نحن الآن في مرحلة سلام وقتي وينبغي أن نحقق الثقة لدى الشارع للمشاركة في الانتخابات»، مشيرا إلى أن هناك عدة ملاحظات بشأن القاعدة الدستورية التي يجري العمل على إعدادها استعدادا للانتخابات المقبلة.

ويأمل جنين أن تحظى القاعدة الدستورية بالتوافق المطلوب، مبينا أن لدى أعضاء ملتقى الحوار السياسي لديهم أفكار عديدة يمكن أن تساهم في تجاوز العقبات بشأنها والتقدم خطوة إلى الأمام للوصول إلى التوافق المنشود بين كل الأطراف.

وذكر عضو ملتقى الحوار السياسي أن مقترح القاعدة الدستورية الذي يجري العمل علي منذ 21 ديسمبر 2020، والمعروض أمام الملتقى «تم التوافق عليه بين الأعضاء ولم يجرَ التصويت عليه بين أعضاء اللجنة القانونية».

وأوضح جنين أن مقترح القاعدة الدستورية جرى وضعه لتلافي حدوث أي فراغ في حال عدم التصويت على مسودة مشروع الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة القانونية «انقسموا في مسألة الانتخاب المباشر أو غير المباشر وتركنا الفصل لكامل الأعضاء، وأن ازدواجية الجنسية للمترشحين شكّلت نقطة اختلاف بين أعضاء اللجنة».

ولفت إلى أن اللجنة القانونية اقترحت ربط مكافأة رئيس الدولة بالحد الأدنى للأجور في ليبيا، وإرسال رسائل للجهات الحكومية بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المقبلة، معتبرا أن الملاحظات التي جرى الحديث عنها من قبل أعضاء الملتقى والتحفظات بشأن القاعدة الدستورية تطرقت إلى ضمانات تحقيق تمثيل كافة مكونات الشعب الليبي في الأجسام المقبلة.

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