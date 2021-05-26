شلابي: لأننا في ظروف غير عادية يرحل الاستفتاء الآن

دعت عضوة ملتقى الحوار السياسي، عائشة شلابي، إلى ضرورة التوافق حول مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات والعمل على حل الانقسامات التي تشهدها السلطة التشريعية حاليا.

شلابي، وخلال كلمتها عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، قالت: “الانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة في ظل الانقسام، الذي تعيشه البلاد”.

وبينت شلابي تفضيلها إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، لكنها قالت: “لأننا في ظروف غير عادية يرحل الاستفتاء الآن”.