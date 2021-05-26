السيسي ووزير الخارجية الأمريكي يؤكدان على ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات من ليبيا

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل وكذلك كلٍ من فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، وباربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الجمهورية المصرية بسام راضي، فإن السيسي ووزير الخارجية الأمريكي، بحثا ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد السيسي إرادة الدولة الثابتة حكومةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً، وتدعيم مبادئ المواطنة الراسخة من التآخي والتعايش وحرية الاعتقاد.

وشدد السيسي على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لتدعيم تلك الجهود.

ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الأمريكي بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية وما تتحمله من أعباء في مكافحة الإرهاب، معرباً عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.

وأضاف، أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حالياً، وصولاً على الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل، حيث تم التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، بما سيساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الاراضى الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية.