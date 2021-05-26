صوان: لا تملك أي جهة المساس بالاتفاقية مع تركيا إلا بعد الانتخابات

زعم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن: “خليفة حفتر دعم قائمة المنفي والدبيبة وشارك في تسمية معظم وزرائها ويطالبها بمزيد من التنازلات، و يريد من حكومة الوحدة أن تكون تحت سلطته مثل حكومة الثني، وحفتر يرغب في استنساخ نموذج مشابه للنموذج الباكستاني في ليبيا بحيث تكون هناك سلطة برأسين”.

وفي مقابلة خاصة مع موقع عربي 21، الممول قطرياً، قال صوان، إن: ” تأجيل الانتخابات رهان على الفوضى وعودة الحرب ولن نسمح بذلك، ندفع باتجاه أن يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي” على حد قوله.

وقال إن “المجتمع الدولي منقسم حول الملف الليبي والمزاج العالمي مؤيد للثورات المضادة، و لا تملك أي جهة اليوم سلطة المساس بالاتفاقية مع تركيا إلا بعد الانتخابات” وفق قوله.

وأشار محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – إلى أن: “المؤتمر العام لحزب العدالة والبناء سينعقد في الفترة القليلة المقبلة”.