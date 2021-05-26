بسبب الكورونا الهندية والبرازيلية.. الداخلية تطالب أمن المنافذ بالحذر والحيطةبسبب الكورونا الهندية والبرازيلية.. الداخلية تطالب أمن المنافذ بالحذر والحيطة

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات عاجلة لمدير الإدارة العامة للمنافذ ومدراء المناطق بضرورة رفع درجات الحيطة و الحذر من الإصابة بفيروس كورونا عقب ظهور سلالات جديدة منه في دول مجاورة.

وقال وزارة الداخلية في تعليماتها التي أطلع عليها “الساعة 24″ :” بعد رصد ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا منها الكورونا الهندية و البرازيلية التي تحوي تحورات سببها عدم الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية و الوقائية من الإصابة بالمرض.

قامت وزارة الداخلية، بطلب من مدراء الأمن و رئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة كورونا بالإضافة لمدير الإدارة العامة للأمن المنافذ بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الوباء .

يذكر أن، تونس أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا ، حيث جاء في الإعلان الذي تناقلته عدة مواقع اخبارية أن السلالة رصدت في أحد المخابر الخاصة في مدينة منوبة التونسية ، وأن الفيروس شهد 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة، كما أن اللجنة العلمية لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها ، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.