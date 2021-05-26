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بسبب الكورونا الهندية والبرازيلية.. الداخلية تطالب أمن المنافذ بالحذر والحيطةبسبب الكورونا الهندية والبرازيلية.. الداخلية تطالب أمن المنافذ بالحذر والحيطة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات عاجلة لمدير الإدارة العامة للمنافذ ومدراء المناطق بضرورة رفع درجات الحيطة و الحذر من الإصابة بفيروس كورونا عقب ظهور سلالات جديدة منه في دول مجاورة.

وقال وزارة الداخلية في تعليماتها التي أطلع عليها “الساعة 24″ :” بعد رصد ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا منها الكورونا الهندية و البرازيلية التي تحوي تحورات سببها عدم الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية و الوقائية من الإصابة بالمرض.

قامت وزارة الداخلية، بطلب من مدراء الأمن و رئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة كورونا بالإضافة لمدير الإدارة العامة للأمن المنافذ بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الوباء .

يذكر أن، تونس أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا  ، حيث جاء في الإعلان الذي تناقلته عدة مواقع اخبارية  أن السلالة رصدت في أحد المخابر الخاصة في مدينة منوبة التونسية ، وأن الفيروس شهد 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة، كما أن اللجنة العلمية لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها ، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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