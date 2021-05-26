السويحلي: هناك من تغير رأيه عن الانتخابات في الأيام الماضية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالرحمن السويحلي إن هناك من الشخصيات السياسية من تغيرت آرائهم بشأن تنظيم الانتخابات في اليام الماضية رغم أنهم خلال اجتماعات تونس وجنيف كانوا يؤيدون إجراء الانتخابات بشدة، متسائلا «ما الذي حدث حتى يغيرون آرائهم إلى النقيض؟».

وأضاف السويحلي أن هناك كثير من اللغط حول عمل اللجنة القانونية رغم أن لجنة عملت عشرات الساعات للوصول إلى التوافق بشأن القاعدة الدستورية، مستغربا أن يتحدث الناس في الوقت الراهن على الانتخابات والمصالحة وهناك من يجري استعراض عسكري.

وذكر السويحلي في كلمته أمام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي أن البلاد بحاجة إلى مؤسسات منتخبة جديدة حتى تتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، مؤكدا على عدم ثقته في المؤسسات الراهنة.

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