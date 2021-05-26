وفاة شخص في إطلاق نار وملاحقة 3 سيارات على الحدود التونسية الليبية

أسفرت عملية ملاحقة 3 سيارات داخل المنطقة الحدودية العازلة برمادة, جنوب تونس, عن وفاة شخص كان على متن سيارة إثر إطلاق أعيرة نارية تحذيرية من قبل وحدات عسكرية, وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

وجاء في البيان أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة رصدت, مساء الثلاثاء, 3 سيارات كانت تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة جنين, وتولت التشكيلات العسكرية ملاحقتها وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبارها على التوقف.

وأمام عدم امتثال السيارات المذكورة للتعليمات العسكرية بالتوقف, تم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات, حيث توغلت سيارتان في التراب الليبي, فيما توقفت الثالثة وعلى متنها السائق ومرافق له تبين أنه قد توفي.

وقد أذنت النيابة العسكرية, بعد استشارتها, بفتح بحث تحقيقي في الغرض للتعرف على ملابسات الحادثة, وفق المصدر ذاته