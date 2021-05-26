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تكالة يرفض بشدة استبدال مشروع الدستور بالقاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي محمد تكالة بشدة ايجاد قاعدة دستورية للانتخابات في ظل وجود مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جاهز للاستفتاء منذ العام 2017، معتبرا أن ما يجري الان هدفه القضاء على مشروع الدستور.

وطالب تكالة في مداخلته في الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم التدخل في موضوع الدستور والالتزام بدور حيادي ونزيه والسماح لليبيين بالاستفتاء على دستور أعدته هيئة منتخبة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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