المنقوش تبحث مع وزير خارجية الكويت تعزيز العلاقات وخارطة الطريق الليبية

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، معي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دولة الكويت ، في اتصال هاتفي جرى مساء الثلاثاء ، العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين لتعزيزها في كافة المجالات.

وقالت وزارة الخارجية فى إيجاز صحفي ، وتم استعراض الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المتواصلة في تعزيز العملية السياسية المنشودة ومضي الحكومة الليبية في خارطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة بما يحقق وحدة التراب الليبي والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وصون أمنها وازدهار ها ، وصولاً إلى العملية الانتخابية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري والتي يتطلع اليها عموم الشعب الليبي .