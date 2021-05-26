بسبب الكورونا الهندية والبرازيلية.. الداخلية تطالب أمن المنافذ بالحذر والحيطة

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات عاجلة لمدير الإدارة العامة للمنافذ ومدراء المناطق بضرورة رفع درجات الحيطة و الحذر من الإصابة بفيروس كورونا عقب ظهور سلالات جديدة منه في دول مجاورة.

وزارة الداخلية، ,في تعليماتها، قالت:” بعد رصد ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا منها الكورونا الهندية و البرازيلية التي تحوي تحورات سببها عدم الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية و الوقائية من الإصابة بالمرض.

قامت وزارة الداخلية، بطلب من مدراء الأمن و رئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة كورونا بالإضافة لمدير الإدارة العامة للأمن المنافذ بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الوباء .