السفير البريطاني يؤكد للكوني حرص بلاده والتزامها بدعم الاستقرار في ليبيا

تركزت مقابلة رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيوكولاس هوبتون، على بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ومن بينها الملف الأمني المتمثل في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من الخبرة البريطانية في هذا المجال .

كما تناولت المقابلة – حسب المكتب الإعلامي للرئاسي – جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية التي ستمهد الطريق لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وعبر السفير البريطاني خلال المقابلة لرئيس المجلس الرئاسي بالإنابة حرص بلاده والتزامها بدعم الاستقرار في ليبيا ، مشددا على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وبريطانيا والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات.